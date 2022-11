Stiri pe aceeasi tema

- Spania va trimite lunile urmatoare mai multe avioane de vanatoare in Romania si in Bulgaria, pentru a-si intari prezenta militara pe flancul de est al NATO si a participa astfel la strategia de descurajare a aliatilor in fata invaziei ruse din Ucraina, scrie RRA, potrivit Rador. Fii la curent…

- Spania a anuntat, sambata, ca va trimite 14 avioane de vanatoare in Romania si Bulgaria pentru intarirea prezentei militare in flancul de est al NATO, in contextul razboiului din Ucraina, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Madridul va trimite sase avioane Eurofighter si 130 de militari in Bulgaria,…

- Spania va trimite „lunile urmatoare” mai multe avioane de vanatoare in Bulgaria si Romania pentru a-si intari prezenta militara pe flancul de est al NATO si a participa astfel la strategia de descurajare a aliatilor in fata invaziei ruse din Ucraina, transmite sambata AFP. Astfel, Madridul va trimite…

- NATO a anunțat ca va lansa luni exercițiul nuclear anual „Steadfast Noon”, in cadrul caruia pana la 60 de avioane vor participa la zboruri de antrenament deasupra Belgiei, Marii Nordului și Marii Britanii, pentru a exersa folosirea bombelor nucleare. Unele dintre ele vor transporta replici fidele ale…

- Stefan Lofven (65 de ani), un fost premier suedez, a fost ales președinte la Partidul Socialistilor Europeni, la congresul ce se desfașoara la Berlin, in perioada 14 – 15 octombrie. Suedezul a preluat funcția de la Serghei Stanisev (Bulgaria), care a condus PES timp de 11 ani. Stefan Lofven a condus…

- Primul proces pe care Parchetul European l-a depus in instanța din Bulgaria s-a incheiat cu o condamnare cu suspendare in prima instanța. Traian Deliagov, fost angajat al Fondului de Stat pentru Agricultura, este prima persoana deferita justiției intr-un dosar al Parchetului European in Bulgaria, potrivit…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit, duminica seara, in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters. Conform datelor…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit, duminica seara, in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters. Conform datelor…