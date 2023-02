Stiri pe aceeasi tema

- Spatiul aerian al Republicii Moldova a fost inchis marti, pentru putin peste doua ore, dupa ce Ministerul moldovean al Apararii a transmis in jurul orei 12:30 Autoritatii aeronautice civile de la Chisinau ca un obiect neidentificat de mici dimensiuni asemanator unui balon meteorologic a fost detectat…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova a venit cu detalii privind acțiunile intreprinse in legatura cu inchiderea temporara a spațiului aerian. Astfel, AAC menționeaza ca „Ministerului Apararii a recepționat o informație precum ca in spațiul aerian al Republicii Moldova in regiunea orașului…

- Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost inchis, marți, companiile aeriene Air Moldova și HiSky anunțandu-și pasagerii ca aeronavele vor fi redirecționate, unele dintre ele pe aerportul din Iași, Romania. UPDATE ORA 15.45 La ora 15,45, Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova a transmis…

- Decizia a fost luata „din motive de securitate”. Insa, la ora 14.58 a zilei de marți, 14 februarie, spațiul aerial al Republicii Moldova a fost redeschis. Informația a fost confirmata, pentru „Adevarul“, de directorul Aeroportului din Iași.

- Republica Moldova și-a inchis temporar spațiul aerian, potrivit companiei Air Moldova. De asemenea, un zbor TAROM București – Chișinau a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul din Iași. „Stimați pasageri, in acest moment, spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis, suntem in așteptarea reluarii…

- Republica Moldova și-a inchis temporar spațiul aerian, potrivit companiei Air Moldova. De asemenea, un zbor TAROM București – Chișinau a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul din Iași. „Stimați pasageri, in acest moment, spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis, suntem in așteptarea reluarii…

- Spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost inchis dupa ce autoritațile de la București au informat autoritațile de la Chișinau ca un obiect asemanator cu o drona, care aparține altui stat, a survolat spațiul aerian al țarii noastre, potrivit unor surse ale Ziarului de Garda . Conform acelorași…

- Spatiul aerian din statul american Montana a fost inchis temporar sambata seara din cauza prezentei unui obiect pe cer, au declarat reprezentanti ai autoritatii americane de reglementare a aviatiei civile (FAA) si un ales din Camera Reprezentantilor, transmite duminica AFP, citat de Agerpres.…