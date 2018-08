La 6 august 2014, dupa ce a calatorit timp de un deceniu prin spatiul cosmic, sonda Rosetta, apartinand Agentiei Spatiale Europene (ESA) a ajuns la tinta sa, cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/C-G). In cadrul acestei misiuni s-a reusit, in premiera, asolizarea unui modul pe o cometa. Modulul Philae a coborat pe suprafata cometei, in timp ce sonda mama a ramas pe orbita corpului cosmic, continuand sa-l studieze in detaliu pana la 30 septembrie 2016.



In cadrul acestei misiuni sonda Rosetta a cartografiat suprafata cometei, ce a fost impartita de cercetatori in 26 de regiuni geologice…