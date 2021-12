Spațiu stradal transformat într-o galerie neconvențională Un molid din centrul Oraștie a fost transformat intr-o galerie neconvenționala, cu vederi de epoc. Este vorba despre un colaj de aproximativ 130 carți poștale și fotografii ce transmit, dincolo de valoarea istorico-documentara și estetica a ilustratelor, sensibilitați nebanuite ce vor impodobi, la inițiativa mai multor oraștieni, un brad din centru istoric al municipiului. „Un brad altfel” iși propune ca pana la final de an sa surprinda calatorul prin orașul Paliei, dar și pe locutorii urbei, cu stari, case, locuri ce sunt expuse-n carți poștale și fotografii de la sfarșitul secolului al XIX-lea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

