Spațiu pentru public, dedicat în special copiilor, inaugurat la Muzeul de Artă din Timișoara (foto) Muzeul de arta timișorean a inaugurat, ieri seara, la parterul cladirii, un spațiu de mediere culturala, mai ales pentru copii, care au astfel posibilitatea de a cunoaște patrimoniul muzeului cu ajutorul tehnicii digitale și a educatorilor muzeali care vor oferi acestora diferite programe culturale, iar la demisol, un spațiu lounge, pentru destindere și lectura. Noul […] Articolul Spațiu pentru public, dedicat in special copiilor, inaugurat la Muzeul de Arta din Timișoara (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scaunul auto pentru copii și poziționarea corecta a acestuia poate face, uneori, diferența intre viața și moarte. Este semnalul pe care il trag autoritațile dar si expertii unui centru de siguranța auto pentru copii, deschis recent la Timișoara.

- Cu ocazia expoziției „Brancuși” de la Muzeul de Arta din Timișoara, un celebru restaurant din centrul Timișoarei a facut o mișcare de marketing cel puțin interesanta. A pregatit un mediu franco-oltenesc, pentru a scoate in evidența influențele celui mai important sculptor roman

- ADVERTORIAL. Babel Școala + Liceu impreuna cu Asociația Parinți in dialog are placerea de a anunța primul Festival de Storytelling și Invațare Experiențiala din Timișoara, StorySeed, o sarbatoare a Artei Povestirii, a multilingvismului și a expresivitații in educație. Festivalul se va desfașura in perioada…

- Timișoara creeaza un eveniment special gandit pentru celebrarea celei mai bine vandute solista din istoria Balcanilor, cu peste treizeci de milioane de albume comercializate in lumea intreaga, Lepa Brena. Aceasta revine la Timișoara, pentru a canta in Capitala Europeana a Culturii 2023. Supranumita…

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a anunțat, marți, ca lucrarile efectuate de Termoenergetica pe bulevardul Timisoara, care vor dura patru luni, vor afecta in mod special transportul public, pentru ca tramvaiul 25 nu va mai circula.

- Inspirat de modelul din Timișoara, un semn distinctiv aduce in prim-plan numele și stema orașului Alba Iulia, reflectand tradiția și unitatea in inima Transilvaniei. Un nou simbol al identitații și istoriei orașului Alba Iulia a fost dezvaluit astazi , 29 august 2023, in fața Catedralei Reintregirii,…

- Miercuri seara, la Ambasada (Faber), in Timișoara a avut loc un eveniment special prilejuit de implinirea a zece ani de la moartea lui Oscar Berger, fost regizor, cineast, director al ziarului Timișoara și unul dintre jurnaliștii implicați in transformarea post-revoluționara a Romaniei. In cadrul acestui…

- In data de 23 august, la implinirea a 10 ani de la moartea lui Oscar Berger, la Timișoara va avea loc un eveniment special ce va include și lansarea carții „Totul e regie, batrane! Crampeie din minunata (dar trista) viața și haioasele (dar utilele) invațaturi ale lui Oscar Berger, dupa o experiența…