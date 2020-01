Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie care afecteaza Australia pot fi vazute la un nivel de detaliu incredibil cu ajutorul instrumentului Worldview apartinand NASA, ce foloseste datele transmise de sateliti, conform Live Science. Focurile care au cuprins statele australiene New South Wales si Victoria au inceput…

- Australia a devenit, in aceste zile, iadul pe pamant. Incendiile devastatoare care ”devoreaza” țara de la antipozi au provocat distrugeri imense.Pe langa persoanele decedate, disparute, ranite sau sinistrate, și animalele salbatice au cunoscut din plin furia ”oarba” a focului.Imaginea apocalipsei din…

- Incendiile devastatoare din Australia s-ar putea sa aiba repercursiuni și asupra primului turneu de Mare Șlem al anului.Programat intre 20 ianuarie și 2 februarie la Meldourne, turneul de la Australian Open 2020 este, in acest moment, sub semnul intrebarii. 'Sanatatea jucatorilor, a spectatorilor, a…

- Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA.Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie care…

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmând miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, în timp ce înca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita în viata, transmite…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters,…

- Astfel de incendii se produc in fiecare an pe insula-continent in timpul primaverii si verii australe. Anul acesta insa, au fost extrem de precoce si de intense, izbucnind imediat dupa debutul lunii septembrie, in focare identificate din nordul statului New South Wales (sud-estul tarii) si pana in…