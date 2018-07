In urma cu 49 de ani, la 20 iulie 1969, omenirea a pasit in premiera pe un alt corp ceresc si a fost scrisa o importanta pagina in istorie. Comandantul primei misiuni de aselenizare, Neil Armstrong, a documentat misiunea Apollo 11 si l-a fotografiat pe pilotul modulului lunar, Buzz Aldrin, in timp ce transporta echipamentele necesare pentru desfasurarea a doua dintre experimentele prevazute in cadrul misiunii.



In aceasta fotografie Buzz Aldrin cara in mana stanga materialele necesare pentru experimentul privind seismicitatea selenara, iar in mana dreapta echipamentul pentru experimentul…