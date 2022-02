Spațiu aerian gol peste Ucraina și granița acesteia cu Rusia! Cum se vede pe harta de urmărire a zborurilor Spațiul aerian de deasupra Ucrainei și granița cu Rusia este gol, potrivit site de urmarire a zborurilor, traficul aerian intens evitand aparent regiunea pe masura ce se apropie seara, transmite CNN. Imaginile de la ADS-B Exchange nu arata nicio aeronava deasupra Ucrainei, cu mențiunea ca site nu poate afișa date de urmarire de la aeronavele care opereaza in zona cu difuzarea locației oprita in mod intenționat. Zborurile civile peste Ucraina, precum și Moldova spre sud și parți ale Rusiei sunt in prezent restricționate. O notificare adresata piloților avertizeaza: „Spațiul aerian al Ucrainei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

