- Doua echipaje din cadru Stației de Pompieri Vidra, au intervenit in jurul orei 10.30, in localitatea Vizantea-Livezi, pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o anexa gospodareasca. In urma incendiu au ars anexa pe o suprafața de cca. 50 mp și bunurile aflate in aceasta, cauza probabila a producerii…

- Reprezentantii PSD din Consiliul Local de la Sectorul 1, in frunte cu Gabriela Firea, critica vehement decizia lui Clotilde Armand de a scoate din administrarea primariei patru spitale, considerand ca astfel de taiata finantarea acestora. Social-democratii au anuntat ca vor cere convocarea ueni sedinte…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunțat ca Apele Romane au intocmit un protocol cu CL pentru a curața lacul Plumbuita. "Salba de lacuri - o prioritate pentru Sectorul 2. Tocmai am terminat o sedinta de Consiliu Local cu 67 de puncte pe ordinea de zi. Vreau sa le multumesc tuturor consilierilor…

- Investițiile fondurilor suverane in imobiliare, la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, din cauza pandemiei. Investitorii controlati de stat au preferat infrastructura și fondurile de pensii Fondurile suverane de investitii au evitat spatiile de birouri si hotelurile in 2020, investitiile lor in…

- Cristian Piedone, primarul Sectorului 5, a propus Consiliului local sa-l demita pe directorul general al societații Economat Sector 5 SRL. Citește și: Ludovic Orban scrie istorie in PNL: este al doilea PNL-ist care ocupa șefia Camerei Deputaților; ultimul președinte a avut un destin tragic…

- Casa Rusanescu din Craiova, cunoscuta drept Casa Casatoriilor, nu va mai fi restaurata și transformata in muzeu. Proiectul cu fonduri europene privind reabilitarea cladirii monument istoric a fost respins de Consiliul Local, in ședința de saptamana trecuta. Asta dupa ce costurile de restaurare au crescut…

- Consens PSD – PNL in CL Craiova! Proiectul de hotarare prin care urma sa se aprobe noii indicatori tehnico-economici ai investitiei „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor)” nu a trecut de votul Consiliului Local (CL)…