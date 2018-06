Stiri pe aceeasi tema

- „Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții misiunii diplomatice, in urma accidentului, șoferul unuia dintre autoturisme, cetațean roman, a decedat. O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Budapesta s-a deplasat, in regim de urgența, la locul accidentului pentru a acorda…

- Cea mai inalta cladire de birouri din Romania va gazdui nu doar o suprafata impresionanta de spatii office, de 52.000 mp, ci si sali pentru evenimente, cafenele, restaurante si magazine. Aceasta este una dintre cele mai ravnite zone comerciale de catre chiriasi din ansamblul mixt Openville Timisoara,…

- 11 covasneni s-au inscris, deocamdata, in Programul guvernamental „Susținere Tomate”, prin care producatorii agricoli din Romania sunt susținuți sa cultive tomate in spații protejate (sere, solarii), arata informațiile oferite ieri de catre conducerea Direcției pentru Agricultura a județului Covasna.…

- Succese in Romania, Italia, Turcia și Ucraina. Palmaresul ca antrenor de fotbal al lui Mircea Lucescu este bogat in victorii. Exista, insa, un loc de unde acestuia ii vin in ultimul timp vești numai despre pierderi. Compania Romradiatoare Brașov (RRD), unde acesta are o participație echivalente cu 16,50%…

- „Vom continua sa investim in piata in retail, in inovatie, ne vom extinde businessul in piata, acesta este inceputul. Preluarea A&D Pharma este un moment important pentru prezenta Dr. max pe piata romaneasca. Dr. Max devine unul dintre cei mai importanti jucatori din Europa, detinand pozitia de lider…

- Prețul la raft al alimentelor a crescut in luna februarie a acestui an cu 3,7% fața de perioada similara a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arata intr-o analiza a Comisiei Europene, potrivit careia pentru țara noastra s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al…

- Erlend Krauser, chitaristul timișorean care a parasit Romania in 1977 alaturi de membrii formației Phoenix, revine pe plaiurile natale pentru lansarea celui mai nou material discografic al sau, „Last Dicoveries“. Artistul cu origini germane a carui bunica a fost vara cu celebrul actor Johnny Weissmuller,…

- Aflat la ultima din cele patru mobilitati – evenimente de formare pe termen scurt – dupa activitațile din Germania, Romania si Italia, parteneriatul strategic Acțiunea Cheie 2, „Educational Integration of Refugees: A Classroom Approach” – 2016-1-IE01-KA201-016869, finantat de Comisia Europeana prin…