- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, o intalnire, alaturi de un grup de lideri europeni, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Președintele Klaus Iohannis a salutat prezența Președintelui…

- Republica Moldova continua sa faca reforme in domeniul energetic, sa-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale și energie electrica, dar are nevoie in continuare de suportul Uniunii Europene pentru a gasi alternative accesibile, a declarat, la Bruxelles, prim-ministra Natalia Gavrilița…

- Rețeaua chineza de socializare TikTok trebuie sa iși intensifice eforturile pentru a se conforma legislației UE pana in septembrie, a transmis comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, conform G4Media. „Nu vom ezita sa adoptam intreaga gama de sancțiuni pentru a ne proteja cetațenii daca…

- Ministrii Energiei din UE nu au ajuns la un acord cu privire la valoarea plafonului si la alte elemente din mecanismul de corectie a pretului gazului natural, la nivelul UE, a anuntat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu. ‘Am participat la reuniunea extraordinara a Consiliului ministrilor Energiei,…

- Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au ajuns vineri seara la un acord de principiu privind plafonarea pretului petrolului din Rusia in coordonare cu Grupul G7, afirma oficiali de la Bruxelles citati de cotidianul Le Parisien.

- Una dintre cele mai importante dezbateri din cadrul COMPET a vizat abordarea generala a Directivei privind sustenabilitatea si guvernanta corporativa. „Romania sprijina obiectivul directivei bazat pe Principiile directoare ale ONU privind desfasurarea activitatilor comerciale precum si pe Ghidul OCDE…