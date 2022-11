Stiri pe aceeasi tema

Romaero reprimit dreptul de a efectua servicii de mentenanta pentru aeronavele civile, a anuntat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru, intr o conferinta de presa.Ieri luni n.r. am avut o discutie cu managementul companiei si m am asigurat ca voi avea o informare la timp asupra etapelor pe care…

Romgaz (simbol bursier SNG), producator si furnizor de gaze naturale detinut majoritar de statul roman, l-a reales in urma Adunarii Generale a Actionarilor din 30 septembrie pe Dan Dragos Dragan in pozitia de presedinte al Consiliului de Administratie, conform unui raport de la BVB.

- Prelungirea mandatului de administrator al societatii pentru Paraschiv Iorgu a fost aprobata pana la 09.12.2022 Acesta este si presedintele Consiliului de Administratie al CT BUS Constanta Din AGA societatii mai fac parte, consilierii locali Mihai Ochiulet de la USR si Teodor Popa din partea PNL Adunarea…

- Senatul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi a validat propunerea Consiliului de Administratie cu privire la inceperea noului an universitar: activitatile didactice in ciclul de licenta se vor desfasura integral fata in fata, la masterat si doctorat fiind posibil ca o parte dintre activitati…

- A fost revocat mandatul de administrator al lui Vasile Cirlan, fiind aleasa in Consiliul de Administratie al Seashops Janina Iuliana Mitea, mandatul sau fiind valabil pana pe 31 august 2023. Compania a luat fiinta ca urmare a divizarii SC Tomis SA, in 2015, Seashops preluand toate activele Tomis SA,…

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc face parte din delegația FCSB pentru partida cu echipa Dunajska Streda, care se disputa in Slovacia, in turul 3 preliminar din Conference League, informeaza Gazeta Sporturilor . Ieșit condiționat din inchisoare in urma cu mai puțin de-o luna, Viorel Hrebenciuc este…