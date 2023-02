”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate industriei din Romania 314 milioane euro, ca raspuns la crizele simultane cu care ne-am confruntat in ultima perioada”, a declarat Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa desfasurata dupa semnarea contractelor de finantare prin schema de ajutor de minimis ”Sprijin acordat…