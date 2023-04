Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei vrea sa readuca industria in toate județele țarii și anunța ca vor fi bani pentru investiții, atat din fonduri proprii, cat și de la Uniunea Europeana. E important sa fie identificate insa și spațiile disponibile pentru companiile interesate din domeniu.

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a raspuns, luni, acuzațiilor oamenilor de afaceri, care au spus ca de schema de ajutor de stat au beneficiat in principal „firmele de apartament” și arata ca AOAR nu a venit cu propuneri de modificare. Spataru a mai sp

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a raspuns, luni, acuzațiilor oamenilor de afaceri, care au spus ca de schema de ajutor de stat au beneficiat in principal „firmele de apartament” și arata ca AOAR nu a venit cu propuneri de modificare. Spataru a mai spus ca schema a vizat și noi activitați.„Schema…

- ”Avem in continuare planuri de dezvoltare. La ministerul Economiei, in noul program de guvernare, cu Marcel Ciolacu prim-ministru al Romaniei, vom propune mai multe scheme sectoriale pe dezvoltare industriala si ma astept ca in judetul Dolj sa fie companii care sa vina sa aplice pe aceasta zona”, a…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru afirma miercuri ca pentru Romania, productia de baterii este un imperativ strategic pentru tranzitia catre o energie curata, pentru modernizarea si cresterea competitivitatii industriei, in sedinta de Guvern fiind aprobat un memorandum cu tema ”Mandatarea Ministerului…

- ”Pentru Romania, productia de baterii este un imperativ strategic pentru tranzitia catre o energie curata, pentru modernizarea si cresterea competitivitatii industriei. Am aprobat, astazi, in sedinta de guvern, memorandmul cu tema ”Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publica nationala cu atributii…

- “Astazi, marcam un prim moment in inceperea colaborarii intre o companie din Coreea de Sud din domeniul industriei de aparare si compania Romarm. In decursul ultimei perioade, am avut mai multe discutii despre potentialul colaborarii dintre industria de aparare romaneasca si industria sud-coreeana…

- ”Tranzitia de la un model economic liniar la unul circular este un proces complex, pe care Ministerul Economiei il sprijina prin programe dedicate. Am inclus politicile verzi in toate programele derulate de Ministerul Economiei, astfel pozitionam Romania tot mai clar la conditiile aderariila OCDE. Dezvoltarea…