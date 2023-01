Stiri pe aceeasi tema

- „Avem un deficit al balantei comerciale, este adevarat, si acest deficit al balantei comerciale nu poate fi depasit decat prin sustinerea sectoarelor economice care aduc plus valoare si asa am ajuns la o schema de ajutor de stat pe care noi am initiat-o anul trecut pentru industria prelucratoare. (…)…

- „In 2023 am alocat un buget de aproximativ 62 milioane de lei – buget pentru administrarea in conditii de eficienta a participatiilor statului roman, pentru dezvoltarea sectoarelor strategice ale economiei nationale. Administrarea eficienta a participatiilor statului creeaza premisele mentinerii locurilor…

- Implementarea guvernantei corporative la companiile din portofoliu este prioritara pentru Ministerul Economiei, iar pentru 2023 a fost alocata suma de 62 de milioane de lei buget pentru administrarea eficienta a administratiilor statului, sustine ministrul de resort, Florin Spataru. Fii la…

- ”O companie cu capital 100% romanesc, castigatoarea primei finantari prin schema de ajutor de stat pentru competitivitate lansata de Ministerul Economiei. Am semnat, astazi, contractul de finantare cu Softronic, un producator de locomotive din Craiova care a aplicat pentru accesarea de ajutor de minimis…

- Un numar de 97 de firme au depus proiecte pentru accesarea celor 150 de milioane de euro puse la dispozitie anul acesta de Ministerul Economiei pentru industria prelucratoare, a declarat ministrul de resort, Florin Spataru, informeaza AGERPRES . „Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una…

- ”Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una dintre conditiile de eligibilitate prevazute in cadrul schemei de ajutor de stat pentru industria prelucratoare promovata de Ministerul Economiei. Astazi s-a incheiat apelul de depunere a cererilor privind acordurile de finantare pentru investitiile…

- “Astazi, 1 noiembrie, incepem sesiunea de depunere a cererilor pentru acord de finantare pentru schema de ajutor de stat aprobata prin HG 959 de catre Ministerul Economiei. Astazi, pentru prima oara dupa 30 de ani reusim sa demaram un proces de finantare a investitiilor in industria prelucratoare, aceasta…

- Uzina Automecanica Moreni, companie aflata in portofoliul Ministerului Economiei, a semnat, vineri, Memorandumul de intelegere cu Nurol Makina ve Sanayi A.S. “Memorandumul urmareste dezvoltarea de produse militare si sisteme de armament moderne, conform standardelor NATO. Raspundem astfel cerintelor…