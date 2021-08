Spargeri de date la corporații și agenții de securitate. Milioane de înregistrări private, la liber pe Internet Un nou scandal din sfera securitații cibernetice lovește America. Potrivit CNN, zeci de milioane de inregistrari private provenind de la corporații și chiar agenții guvernamentale s-au „scurs” pe Internet in ultimele luni. Oficial, se spune ca de vina ar fi o configurare greșit setata in software-ul Microsoft, dar teza unui act premeditat este, deja, prezenta […] The post Spargeri de date la corporații și agenții de securitate. Milioane de inregistrari private, la liber pe Internet first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma digitala The Hill, axata pe articole cu tema politica, a fost achizitionata cu 130 de milioane de dolari de Nexstar Media, companie de televiziune si internet, informeaza Variety. Nexstar, care opereaza statii TV in 116 piete si 120 de site-uri locale, a spus ca achizitia The Hill…

- ​Furnizorul de soluții de securitate informatica NortonLifeLock a anunțat ca va cumpara cu mai mult de 8 miliarde dolari concurentul sau ceh Avast. Se formeaza o noua companie care susține ca are aproximativ 500 milioane de clienți.NortonLifeLock spune ca Avast este evaluata undeva între…

- Slavia Praga nu renunța la Nicolae Stanciu. Fotbalistul albaiulian va ramane la clubul din Cehia Liderul Slaviei Praga, Jaroslav Tvrdik, a anunțat faptul ca Nicolae Stanciu ramane la club. Transferul catre Galatasaray a picat definitiv „Agenții ne-au spus ca transferul se va realiza pentru opt milioane…

- Microsoft deruleaza 17 programe de securitate, care ii recompenseaza cu bani pe cei care descopera vulnerabilitati in produsele companiei si le raporteaza. Aceste programe au cumulat premii de 13,6 milioane de dolari in perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, putin sub cele 13,7 milioane de dolari din…

- Divizia din Statele Unite a Volkswagen a anuntat vineri ca datele a peste 3,3 milioane de clienti si posibili cumparatori din America de Nord au fost compromise in urma unei brese de securitate a datelor la un dealer, transmite Reuters, conform news.ro. Aproape toti cei afectati erau clienti…

- O ancheta publicata miercuri de site-urile de investigații Bellingcat și The Insider arata ca agenții Serviciului Federal de Securitate (FSB) l-au urmarit pe scriitorul Dmitri Bikov mai bine de un an, inainte ca acesta sa se imbolnaveasca subit in aprilie 2019, intr-un avion, cu simptome asemanatoare…

- ”Piata pensiilor private a fost cel mai putin afectata de pandemia COVID-19, avand in vedere politica de economisire si de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, insa activele acestora au inregistrat, per ansamblu,…