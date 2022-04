Stiri pe aceeasi tema

- Buletin informativ In aceasta dimineața, pompierii militari au intervenit in doua misiuni de stingere a incendiilor in localitațile Andreiașu de Sus și Odobești. Astfel, prima misiune, s-a desfașurat in jurul orei 09:00 dupa primirea unui apel la numarul unic 112, care anunța izbucnirea unui incendiu…

- Satenii din Naruja au umplut, ieri, Caminul Cultural din comuna unde a avut loc Adunarea generala extraordinara a Obștii. Au fost prezenți peste doua suta de sateni, care i-au cerut socoteala președintelui Toader Popescu pentru situația in care se afla obștea din Naruja. La ședința organizata la Caminul…

- In fiecare an, pe data de 20 martie, toate țarile francofone de pe cele 5 continente iși sarbatoresc numitorul comun, și anume limba franceza. In lume sunt aproximativ 300 de milioane de vorbitori de limba franceza, iar elevii școlilor din Naruja și Nereju se numara printre aceștia. Cu ocazia acestei…

- In aceasta dupa-amiaza, In jurul orei 15:00, ,,SVSU Dumitrești este alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu de locuința in satul Tinoasa. Cauza incendiului este incendierea vegetatiei uscate. In urma incendiului a ars o locuința in suprafața de aproximativ 60mp și vegetație uscata pe o suprafața…

- Programul Tomata va continua in 2022 cu un buget mai mare decat anul trecut și pentru mai multe legume care pot fi cultivate in spații protejate. Guvernul a aprobat doua programe de susținere pentru legumicultori, respectiv pentru producția de legume in spații protejate și pentru producția de usturoi.…

- Un barbat din Popești, in varsta de 52 de ani, a disparut de la domiciliul in care locuia impreuna cu fratele sau. Potrivit acestuia din urma, Lucian Mocanu a plecat in data de 14 ianuarie de acasa, insa la cateva zile, pe 26 ianuarie, a fost vazut intr-o stație de autobuz din localitate. Nu este […]…