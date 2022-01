Spargere în grup a unei case nelocuite: un tânăr a fost reţinut Cinci hoti care au furat bunuri dintr-o casa nelocuita din Miroslava au fost identificati de catre politisti. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore, pentru infractiunea de furt calificat. "Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Miroslava au identificat cinci tineri banuiti de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in luna decembrie 2021 acestia ar fi patruns intr-un imobil nelocuit, din comuna Miroslava, iar din interior ar fi sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu total de aproximativ 13.000 de lei. In baza probatoriului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

