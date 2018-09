Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 11 septembrie, politistii Biroului Judiciar Dej au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 19 ani, din Dej, cercetat sub aspectul comiterii a doua infractiuni de furt. In fapt, tanarul este banuit ca in perioada 1 – 10 septembrie, ar fi sustras din scara blocului, dintr-un imobil de…

- Un tanar, banuit de savarsirea unei infractiuni de furt, a fost identificat si retinut de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei statiunii Costinesti au identificat un tanar, in varsta de 21 de…

- Politistii din cadrul Politiei statiunii Eforie au identificat un tanar, in varsta de 17 ani, banuit de comiterea infractiunii de furtAstfel, la data de 21 iulie a.c., in jurul orei 03:00, persoana in cauza ar fi patruns in incinta unei camere de hotel, de unde ar fi sustras trei telefoane mobile, cauzand…

- Un tanar de 26 de ani a fost retinut pe baza de ordonanta si va fi prezentat astazi instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a fost identificat ca fiind autorul unui furt dintr-un autovehicul.

- La data de 4 august a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata prin apelul 112 cu privire la faptul ca pe raza localitații a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului s-a deplasat un echpaj din cadrul Biroului Rutier Targu-Jiu care a constatat faptul…

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o locuinta de pe raza municipiului. Se pare ca, in data de 17 ianuarie 2018, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-o casa si ar fi sustras…

- La data de 29 iulie 2018, in jurul orei 04.00, politistii Serviciului Rutier Alba au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe strada Garii din Teius, soldat cu pagube materiale. Un tanar de 20 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia…

- La data de 8 iunie a.c., Sectia 9 Politie Rurala Novaci a fost sesizata de un barbat de 68 de ani, din comuna Alimpesti, cu privire la faptul ca in perioada 25 mai – 8 iunie a.c., persoane necunoscute au patruns prin efracție in autoturismul parcat in curtea locuinței și in locuința, de unde i-au…