SPĂRGĂTORUL DE BĂNCI DIN IAȘI ESTE UN FOST POLIȚIST DIN VASLUI Politistii ieseni au identificat un tanar banuit de mai multe fapte de furt calificat si tentative de furt calificat, din societati. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore. Tanarul este fost polițist și a intrat in Poliție in anul 2016, cand a fost declarat admis la concursul organizat de Inspectoartul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. In 2020 acesta și-a dat demisia și s-a apucat de infracțiuni. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar de 24 de ani, banuit de comiterea a cinci infractiuni de furt calificat si patru tentative la furt calificat, comise… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost polițist a fost reținut de foștii colegi, dupa ce ar fi jefuit mai multe farmacii și sali de jocuri de noroc, dar și o banca din Iași. Barbatul a fost polițist in Vaslui și și-a dat demisia in toamna anului 2020, informeaza Digi24 . Polițiștii au crezut ca au de-a face cu un hoț profesionist…

- Ieri, 10 februarie 2022, polițiștii de investigații criminale, din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat doi barbați de 52 și 47 de ani, din municipiul Reghin, județul Mureș, ca persoane banuite de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata…

- Un hot care a furat portofelul din rucsacul unei tinere a fost retinut de catre politisti. Fata se deplasa pe o strada, iar hotul a reusit sa ii fure portofelul din rucsac in mers. Individul a fost bagat 24 de ore dupa gratii pentru fapta lui. „Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale…

- Un barbat, de 32 de ani, din Ialomița, a fost retinut pentru ca si-a omorat iubita, o fata de 16 ani, dupa o cearta, informeaza Antena3 . Miercuri seara, polițiștii din Coșereni au fost sesizați de un barbat, de 32 de ani, din comuna Dragoiești ca prietena sa, in varsta de 16 ani, este inconștienta.…

- Un barbat de 32 de ani, din comuna Dragoiesti, Ialomița, a fost reținut pentru omor, fiind suspectat ca și-a ucis iubita minora, de doar 16 ani. O cearta in cuplu s-a sfarșit tragic pentru o minora, care a fost ucisa de iubitul ei intr-un moment de furie. Politistii din Cosereni au fost sesizati, prin…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au desfasurat 8 perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, lovire sau alte violente, talharie calificata, amenintare,…

- Politistii din Arges efectueaza, joi dimineata, noua perchezitii intr-un dosar penal privind falsificarea a peste 200 de adeverinte de salariat pentru obtinerea de imprumuturi. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, la descinderi participa politistii Serviciului…

- La data de 25 noiembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 41 de ani, din Calnic, județul Alba, care este cercetat pentru uz de fals. In sarcina acestui…