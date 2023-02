Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, din Buda, a ajuns in arestul Poliției buzoiene, dupa ce a furat peste 35.000 de lire sterline de la o consateanca in varsta de 55 de ani. Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Grebanu au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la locuința tanarului. ,,Din…

- Doi tineri ucraineni care au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina in Republica Moldova, au fost reținuți de polițiștii de frontiera. Astfel, in rezultatul unui schimb de informații intre autoritațile de frontiera moldo-ucrainene, in seara zilei de 23 ianuarie 2023, polițiștii de frontiera au…

- La data de 17 ianuarie a.c., politistii Sectiei nr. 4 Politie Iasi au identificat trei barbati din comuna Barnova, banuiti de comiterea infractiunii de tentativa la furt calificat. Astfel, politistii au observat langa un auto parcat pe o strada din mun. Iasi, o unealta ce parea a fi un cleste pentru…

- In aceasta perioada prilejuita de trecerea in Noul An, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin efectivele de care dispune, a luat masuri suplimentare, pentru prevenirea și combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta liniștea cetațenilor. Peste 160 de polițiști vor acționa pentru asigurarea…

- Miercuri, 28 decembrie 2022, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiza și Prevenirea a Criminalitații, au desfașurat activitați pentru prevenirea furturilor din locuințe. Avand in vedere ca, pe perioada minivacanței prilejuita de trecerea in Noul An, unele persoane…

- Politistii din Hunedoara au prins doi barbati, de 31 si 33 de ani, care in septembrie au intrat peste o familie din localitatea Pestisul Mare, au legat o femeie și nepoții acesteia de maini si de picioare, le-au lipit banda adeziva peste gura și au furat 37.000 de lei a relatat news.ro , care citeaza…

- Doi soti din Pascani au fost depistati de catre politisti cu 35 de kilograme de petarde si artificii. Articolele pirotehnice au fost confiscate. „La data de 14 decembrie, politistii din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Iasi, in urma unei actiuni organizate in cadrul planului…

- Sapte tineri, cu varste intre 16 si 18 ani, au fost retinuti de catre politistii locali din Timisoara si predati colegilor de la Politia Nationala, dupa ce ar fi spart mai multe masini. Politistii timisoreni au anuntat ca tinerii provin din centrele de plasament din Lugoj si Gavojdia, iar o parte dintre…