Un barbat a spart șase locuințe, prin escaladarea și forțarea geamurilor, din care a furat bijuterii, ceasuri sau telefoane in valoare de peste 16.000 de lei.

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, in zona reprezentanței BMW. O victima a ramas incarcerata intr-un autoturism. „Intervin Descarcerarea ușoara și AT5003. Victima (barbat) a fost preluata de echipajul medical SMURD. Este conștient, cooperant, starea lui…

- Barbat din Alba, condamnat pentru UCIDERE din culpa, depistat la o ferma din Arad: Cat timp va sta dupa gratii Barbat din Alba, condamnat pentru UCIDERE din culpa, depistat la o ferma din Arad: Cat timp va sta dupa gratii La data de 16 mai a.c., polițiștii Postului Comunal Șiștarovaț au depistat la…

- Un camion s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN 79A, intre localitațile Pilu și Socodor, in județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Criș cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD. In…

- Un barbat a fost gasit inconstient sub un utilaj agricol in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, judetul Arad. Echipajul SMURD sosit la fata locului a efectuat manevre de resuscitare, dar nu l-au mai putut salva. Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit azi in jurul orei 12.45 pentru…

- Un barbat in varsta de 68 de ani, din Șiria, un barbat de 35 de ani, din municipiul Arad, și un altul in varsta de 34 de ani, din Olari, s-au ales cu dosare penale pe numele lor dupa ce polițiștii i-au prins conducand autoturisme in timp ce se aflau sub influența bauturilor alcoolice.

- Doi tineri au intrat in casa unui barbat din Ighiu și l-au agresat pentru doua telefoane mobile. Polițiștii i-au REȚINUT Doi tineri au intrat in casa unui barbat din Ighiu și l-au agresat pentru doua telefoane mobile. Polițiștii i-au REȚINUT Doi tineri din Cugir vor fi cercetați, in stare de arest preventiv,…

- La data de 2 martie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 39 de ani, din comuna Bonțida, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetarile derulate a reieșit faptul ca, la data de 5 februarie, in jurul orei 20.00, acesta l-ar…