Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Macedonia, scor 26-25, la Cluj, dar nu a putut sa intoarca rezultatul de la Skopje, 24-32, din prima manșa. E al patrulea Mondial consecutiv pentru "tricolori" la care rateaza calificarea. Imediat dupa meci, selecționerul Xavier Pascual și-a dat demisia. Infrangerea la 8 goluri diferența…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a ratat, miercuri, la Cluj-Napoca, sa se califice la turneul final al Campionatului Mondial din 2019, desi a invins reprezentativa Macedoniei, cu scorul de 26-25 (12-11), in mansa retur din faza play-off a competitiei.Tricolorii au pierdut mansa tur…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei joaca ACUM, in deplasare, manșa tur pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, cu Macedonia. Meciul a inceput la ora 21:30 și e in direct pe TVR 2 și liveSCORE pe GSP.ro. LIVE: MACEDONIA - ROMANIA 0-1 (min 2) Returul va avea loc miercurea viitoare,…

- Vincent Kompany, fundașul central belgian de 32 de ani, mereu lovit de accidentari de-a lungul carierei, a ratat un tackling și a ieșit de pe teren in meciul cu Portugalia, 0-0. Vincent Kompany a ratat și in acest sezon 22 de meciuri din cauza accidentarilor. Așa a fost aproape intreaga cariera, puternic…

- Centrul Vasluiului, Mihai Bujor, va face parte din lotul cu care nationala Romaniei va aborda “dubla” cu Macedonia. Cele doua meciuri vor conta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2019. Fata de jocurile disputate in luna ianuarie in turneul preliminar de calificare de la Bolzano (Italia),…

- Daniel Sauca La fotbal, „naționala” Romaniei e (sau era) pe locul 36 in clasamentul FIFA. „Naționala” cu pricina a ratat calificarea la „mondialul” din Rusia (unde nu avem niciun arbitru) și din cauza „experimentului” Daum. In „primavara europeana” a ajuns doar FCSB, „decimata” insa de Lazio pe „Olimpico”.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a ratat miercuri calificarea in optimile turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.703.000 euro, fiind invinsa in turul secund in trei seturi, 3-6, 7-5, 7-5, de germanca Angelique Kerber, cap de serie numarul 11. Angelique Kerber, numarul 12 mondial,…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, e dezamagit dupa ce naționala U19 a ratat calificarea la EURO 2018. Tehnicianul e de parere ca naționala lui Adrian Boingiu a fost laudata prea devreme, mai ales ca nu obținuse calificarea. "Se vorbește prea mult despre echipa asta și tare mi-era ca nu se califica.…