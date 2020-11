Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer (SUA) și BioNTech (Germania) a prevenit mai mult de 90% din infecții, potrivit unui studiu clinic realizat cu zeci de mii de voluntari, anunța Bloomberg, care arata ca e cel mai incurajator studiu in acest moment. Eficiența așteptata…

- "Consider ca e o mare greșeala modul in care se procedeaza. Sa ne uitam puțin la date. Acum cateva zile, OMS a publicat un studiu in care arata ca nu școlile sunt focare de infecție Covid. Anterior, studii din Germania, Spania, Norvegia, Elveția au aratat clar ca inceperea școlilor in varianta clasica…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda vaccinarea impotriva gripei sezonieire persoanelor cu varsta de peste 65 de ani si persoanelor cu patologii cronice, persoanelor cu un iMC mai mare de 40, femeilor insarcinate si persoanelor cu un sistem imunitar precar. De altfel, aceasta categorie ar putea…

- Anunțul mult așteptat despre vaccinul anti-COVID este aici Astfel, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit la Antena 3 despre companiile care sunt pregatite sa ofere un vaccin anti-COVID-19 , dar și despre momentul in care in Romania urmeaza sa fie livrate…

- ”Cred ca pana la sfarsitul anului vor iesi pe piata cel putin doua vaccinuri. Pana in decembrie 2020 cred ca cel putin doua vaccinuri vor fi autorizate”, a declarat Alexandru Rafila, sambata seara, la Antena 3. Jumatate de miliard de dolari pentru un tratament pentru Covid-19 Reprezentantul Romaniei…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului. Cel puțin asta a susținut Alexandru Rafila, sambata seara, la un post tv, informeaza Mediafax. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca sansele de a scapa de infectia cu COVID-19 sunt foarte mici. Doar masurile de protectie si un vaccin pot ajuta. Numarul spitalizarilor la nivel mondial a crescut foarte mult, potrivit stiri.tvr.ro. Directorul executiv al Programului OMS pentru Urgente…

- Iranul a transmis marti ca intentioneaza sa achizitioneze vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de Rusia daca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi da aprobarea pentru aceasta substanta, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Rusia a anuntat la 11 august ca a creat primul vaccin "destul…