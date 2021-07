Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii, care au fost printre cei mai afectati la debutul pandemiei de coronavirus, sunt in prezent printre cei mai dornici sa se vaccineze, potrivit datelor oficiale, citate de Reuters. Alte state incearca o serie de masuri pentru a-si incuraja populatia sa se vaccineze, de la stimulente financiare…

- Cu cea mai slaba campanie de vaccinare anti-Covid din Uniunea Europeana, Bulgaria discuta oportunitatea introducerii de stimulente pentru a incuraja populația sa accepte serurile, a precizat duminica premierul interimar Stefan Ianev, citat de Reuters . Doar 14,5% dintre bulgari au facut schema completa…

- Autoritațile locale din Moscova au ordonat tuturor celor care lucreaza cu publicul sa fie vaccinați impotriva Covid-19, aceasta fiind una dintre cele mai dure decizii luate la nivel global in privința obligarii angajaților de a se vaccina, transmite Reuters.

- Jucatorii nationalei Spaniei au fost vaccinati impotriva Covid-19, vineri dimineata, la centrul Las Rozas din Madrid, potrivit news.ro. Spaniolii au fost vaccinati de personal militar, potrivit news.ro. Unii dintre jucatori au primit unica doza Janssen, iar altii, care au fost deja…

- Polonia va lansa o loterie cu premii de pana la 1 milion de zloti, aproximativ 273.000 de dolari, pentru a incuraja oamenii sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anuntat ministrul responsabil de campania de vaccinare, Michal Dworczyk, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Ministrul Michael Dworczyk…

- Thailanda isi propune sa administreze o doza de vaccin anti-COVID-19 unui procent de 70% din populatia sa pana in septembrie, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, precizand ca se are in vedere sa se ofere mai rapid protectie unui numar mai mare de persoane pe fondul celui mai mortal focar de…

- Guvernul german a aprobat, marți, relaxarea restricțiilor anti-pandemice pentru persoanele vaccinate cu ambele doze sau care au trecut prin infecția Covid și s-au recuperat. Anunțul a fost facut de ministra justiției, Christine Lambrecht, relateaza Reuters . Lambrecht a spus ca restricțiile, impuse…

- Rata relativ scazuta a vaccinarii anti-COVID-19 in Rusia de pana acum este legata de cerere, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca aceasta va creste in concordanta cu cererea in timp ce furnizarea de doze este puternica si distributia se desfasoara in…