Stiri pe aceeasi tema

- Informatiile despre posibilele riscuri ale vaccinului AstraZeneca, dar și modificarea criteriilor de varsta la administrarea acestui ser, au generat in Spania un refuz din partea persoanelor programate sa primeasca acest vaccin, relateaza sambata EFE, citata de Agerpres . Cel mai mare procent de persoane…

- Autoritatile sanitare spaniole au propus vaccinarea anti-Covid cu serul AstraZeneca a persoanelor cu varste de peste 65 de ani care lucreaza in domenii esentiale, relateaza TVE, potrivit AGREPRES. Comisia de Sanatate Publica a propus eliminarea limitei de 65 de ani pentru vaccinarea impotriva…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a stabilit ca vaccinul AstraZeneca este sigur si eficient. Reprezentantii Agentiei Europene a Medicamentului considera ca beneficiile vaccinului sunt mult mai mari decat riscurile si spun ca nu au gasit probleme la niciun lot de vaccin. Directorul executiv al…

- Beneficiile vaccinarii depasesc riscurile reprezentate de efectele adverse, iar imunuizarea cu serurile aprobate de Agenția Europeana a Medicamentului este singura soluție pentru depașirea pandemiei, se arata in comunicatul CNCAV. ”Vaccinarea ramane solutia sigura si eficienta pentru invingerea pandemiei…

- Numarul infectarilor noi cu coronavirus (17.504) este la cel mai mare nivel de dupa 22 ianuarie, conform Institutului Robert Koch, iar rata de infectare a ajuns la 90 de cazuri noi la o suta de mii de persoane, in ultimele șapte zile. Totuși, in timp ce rata de infectare a continuat sa creasca, numarul…

- „In cursul acestei seri, a avut loc o ședința extraordinara la care au participat reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Ministerului Sanatații, Institutului Național de Sanatate Publica și ai Agenției Naționale a Medicamentului…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea anunta ca vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul AstraZeneva va continua in Romania, in ciuda deciziilor de suspendare a vaccinarii luate luni de Germania, Franta, Italia si Spania. OFICIAL: "In cursul acestei seri,…

- Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca in aceasta saptamana comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si de la Agentia Nationala a Medicamentului vor stabili care va fi intervalul de varsta pentru care se va folosi vaccinul AstraZeneca/Oxford in Romania. Ministerul Sanatatii anunta,…