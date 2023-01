Stiri pe aceeasi tema

- Programul de vizita la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu se modifica din nou, din cauza alertei sanitare. Incepand de astazi, 11 ianuarie, se suspenda programul de vizita in secțiile cu risc crescut, respectiv ATI I, ATI II, ATI COVID, Boli Infecțioase, Compartiment arși, USTAAC, Neonatologie,…

- Locuitorii din cartierul Greenfield din București s-au trezit ca Politia si Romsilva le-au inchis peste noapte drumul forestier prin padurea Baneasa, dandu-le peste cap toata activitatea, mai ales ca luni incepe și școala. Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a cerut Romsilva sa deblocheze drumul,…

- Social Ce ajutoare financiare primesc pensionarii in 2023 / In ianuarie, plațile vor intarzia cateva zile ianuarie 3, 2023 11:52 Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, punctul de pensie a crescut cu 12,5 % pentru toți pensionarii romani, implicit pentru teleormaneni, valoarea punctului de pensie fiind…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP. "Aceasta…

- Rusia nu va livra petrol in tarile care aplica plafonarea preturilor. Masura va intra in vigoare din data de 1 februarie pentru cel puțin cinci luni. Totusi se vor face exceptii, insa doar cu permisiunea lui Vladimir Putin.

- Paris Hilton se rasfața și mai copilarește și la 41 de ani. Nonconformista blondina ce a facut cariera și avere doar participand la evenimente mondene și petreceri, și-a dorit intotdeauna propria papușa, una care sa fie creata dupa imaginea sa. Plecand de la serialul ”Rainbow High”, compania MGA Entertainment…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca se va aproviziona cu porcul de Craciun de la un prieten și nu din supermarket. El ii indeamna pe romani sa faca la fel: sa cumpere de la producatorii locali. „Porcul il cumpar de la un prieten. Romanii noștri știu sa creasca porci, știu sa-i pregateasca. Il…

- Un bucatar garanteaza cei mai crocanți cartofi prajiți de fiecare data cu un ingredient neobișnuit.Cartofii prajiți buni pot transforma sau distruge un pranz și toata lumea are propriile trucuri pentru a se asigura ca sunt perfecți – dar un barbat considera ca are tehnica perfecta.Trucul de gatit pentru…