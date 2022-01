Stiri pe aceeasi tema

- Daca alții vad cryptomonedele ori bursa drept investiții de viitor, Tavi Colen iși baga banii in porumbei. Pare o gluma insa este o afacere extrem de costisitoare, solistul, membru al Asociației Columbofililor din Romania, are in curtea sa și exemplare cumparate cu mii de euro. De asemenea, a vandut…

- Sefii serviciilor de sanatate din Marea Britanie au redactat un plan de interventie pentru o pandemie de gripa in 1997, care continea masuri precum un program extins de vaccinare, o posibila inchidere a scolilor si restrictionarea calatoriilor internationale, informeaza DPA, potrivit Agerpres.…

- Spaniolii se aseaza la rand de la 6 dimineata pentru a reusi sa ia teste rapide din farmacii. In Madrid, autoritatile au cumparat o jumatate de milion de teste, la care asiguratii au acces gratuit in baza cardului de sanatate.

- Finalul de an este un moment bun de bilant si de planificare a investitiilor pentru noul an. Piata imobiliara ramane in continuare una dintre cele mai bune solutii de plasament al capitalului, daca analizam trendul pietei din ultimii ani, dar si estimarile expertilor pentru 2022. Comparativ cu alte…

- Din ce face bani Corina Dragulescu, ultima soție a lui Marian Dragulescu. Marele campion la gimnastica a avut o viața personala zbuciumata. El a fost casatorit, prima oara, cu Larisa, o casnicie pigmentata de scandaluri și acuzații de violența conjugala. Cea de-a doua soție a fost Corina, de care s-a…

- Brigitte Sfat nu se lasa! Bruneta a venit cu o noua afacere in atenția romanilor. Aceasta a luat o decizie drastica dupa ce ultimele idei nu au avut succes, așa ca vinde anumite produse care au caștigat inimile micuților in ultima perioada. Toate detaliile: Ce afacere noua a deschis Brigitte Sfat Brigitte…

- V. S. Concentratoarele de oxigen, folosite in spitale pentru a-i ajuta pe bolnavii cu probleme respiratorii, inclusiv pentru pacienții Covid, sunt o adevarata afacere de pandemie. Aceste echipamente – a caror utilizare nu este recomandata fara un aviz din partea unui medic specialist – se gasesc atat…

- Firma bacauana Dedeman, deținuta de frații Adrian și Dragoș Paval, este cea mai profitabila companie din Sud-Estul europei indiferent de domeniul de activitate, conform clasamentul anual al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est Publicația... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.