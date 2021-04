Spania isi accelereaza campania de vaccinare anti-COVID19 si va inocula complet 25 de milioane de persoane pana la sfarsitul lunii iulie, a declarat marti premierul Pedro Sanchez, confirmand de asemenea obiectivul de a vaccina 70% dintre spanioli pana la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.

"Ritmul vaccinarii se va accelera in aprilie si apoi in fiecare luna vom imbunatati ritmul de vaccinare fata de luna precedenta", a declarat Sanchez in cadrul unei conferinte de presa, atribuind un inceput lent al campaniei intarzierilor de livrare de catre producatorul de vaccinuri AstraZeneca…