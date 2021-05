Stiri pe aceeasi tema

- Spania intenționeaza ca toate șoselele sale publice sa devina drumuri cu plata în decurs de trei ani, relateaza Euronews.Guvernul de la Madrid afirma ca fiecare șofer ar trebui sa plateasca individual pentru folosirea șoselelor spre deosebire de folosirea unor bani publici pentru întreținerea…

- Pana in 2023, autoritatile iberice vor sa cheltuie pana la 800 de milioane de euro pentru a incuraja vanzarile de masini electrice. Cumparatorii privati pot obtine subventii de pana la 7.000 de euro pe masina, in timp ce fondurile vor fi suplimentate pentru instituțiile și firmele care vor cumpara…

- Ministerul spaniol al Sanatatii si autoritatile regionale au cazut de acord miercuri seara ca vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford si compania AstraZeneca sa fie administrat doar persoanelor cu varste mai mari de 60 de ani, potrivit RTVE. Potrivit unei surse prezente miercuri…

- Italienii si spaniolii vor petrece sarbatorile de Paste in izolare. De cand intra in vigoare noile restrictii. Guvernul italian a decis sa inchida toata tara chiar de Pasti, de teama unui nou val de imbolnaviri. se Lombardia, Lazio si alte regiuni cu focare mari de Covid-19 vor intra in lockdown de…

- Intre cei care ar putea beneficia de aceste ajutoare sunt și romanii rezidenți in Spania, 40.000 dintre ei fiind persoane fizice autorizate (PFA). Conform RRA , obligația celor care primesc aceste ajutoare este sa iși continue activitatea pana in iunie 2022. De asemenea, companiilor le sunt interzise…

- Spania va directiona un miliard de euro din fondurile de care va beneficia in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta pentru locuinte sociale, a anuntat miercuri Guvernul de la Madrid, precizand ca va utiliza in principal activele imobiliare detinute de banca de rebuturi Sareb, transmite Reuters,…