Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Calvino, ministru al Economiei și vicepremier, a declarat pentru televiziunea spaniola La Sexta ca decizia are ca scop sprijinirea familiilor pe durata pandemiei, dar ca este o ambiție a guvernului ca acest venit de baza universal sa devina "un instrument permanent", potrivit digi24. Daca…

- Guvernul spaniol lucreaza la implementarea unui venit universal de baza, în cadrul masurilor pentru combaterea impactului economic al pandemiei de coronavirus, potrivit declarațiilor ministrului Economiei, Nadia Calvino, citate de Bloomberg.Proiectul, care este coordonat de ministrul pentru…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a ajuns la 5.690, relateaza AFP,…

- CORONAVIRUS. Cu cele 832 de cazuri anunțate sambata, 28 martie, numarul total al deceselor a ajuns la 5.690. Totodata, numarul cazurilor de persoane infectate a crescut cu 8.189, iar numarul total de cazuri confirmate a ajuns la 72.248. Citește și: CORONAVIRUS. Cum arata plamanii unui pacient…

- "Nu putem folosi Covid-19 pentru a concedia incepand de astazi", a indicat, intr-o conferinta de presa ministrul Muncii Yolanda Diaz, membra a Partidului de stanga radicala Podemos, care guverneaza in coalitie cu socialistii lui Pedro Sanchez. Aceasta interdictie a concedierilor a fost ceruta…

- Meciul de fotbal Liverpool - Atletico Madrid (2-3), disputat miercuri seara, in optimile Ligii Campionilor, s-a jucat cu 54.000 de spectatori in tribunele stadionului Anfield Road. A fost, probabil, ultimul eveniment sportiv disputat cu spectatori pana va trece pandemia globala de coronavirus. Britanicii…

- Coronavirusul a infectat deja 2.277 persoane in Spania si a ucis 55, iar temerile ca tara va deveni noua Italie sunt din ce in ce mai mari. Joi a fost anuntat primul caz de infectare a unui inalt demnitar, Irene Montero, detinatoarea portofoliului Egalitatii in guvernul Sanchez. De subliniat…