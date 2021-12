Stiri pe aceeasi tema

- "Purtarea mastii sanitare redevine obligatorie in exterior", au anuntat reprezentantii Guvernului spaniol intr-un comunicat.Textul nu precizeaza data la care va intra in vigoare aceasta masura, insa o sedinta extraordinara a Consiliului de Ministri a fost convocata joi pentru a aproba acest decret,…

- Guvernul spaniol a decis marti ca purtarea mastii sanitare sa redevina obligatorie în exterior, în contextul în care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut puternic în ultimele zile si a atins un record de aproape 50.000 de cazuri într-un interval de 24 de ore, conform…

- Guvernul s-a reunit miercuri dimineața pentru a aproba regulile care vor permite petrecerile in localuri pana dimineața, in vreme ce carantina de noapte pentru persoanele nevaccinate va fi eliminata.

- Klaus Iohannis a declarat, in aceasta seara, ca va fi restrictionata circulatia noaptea, exceptie facand cei vaccinati. In timpul zilei, la majoritatea activitatilor, accesul va fi permis doar cu certificatul verde. Presedintele a avertizat ca cei nevaccinati vor avea o sumedenie de restrictii. ”Este…

- Nu este obligatorie purtarea mastii de protectie daca persoana este singura pe strada.MAI face precizari importante privitoare la purtarea mastii de protectie. Nu este obligatorie purtarea mastii de protectie daca persoana este singura pe strada. In functie de evaluarea riscului, efectuata de medicul…

- Purtarea mastii devine obligatorie in toate spatiile publice deschise, in localitatile unde incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 6 la mia de locuitori, conform ordinului semnat de ministrii Sanatatii si Afacerilor Interne, care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial.

- Masca va deveni obligatorie pe strada, magazinele se vor inchide de la ora 22, școlile vor ramane deschise indiferent de rata de infectare, iar cei vaccinați sau trecuți prin boala vor putea participa la evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in localitațile cu rata de infectare de…

- Lituania reintroduce purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile inchise de la 1 octombrie din cauza cresterii numarului de infectii cu coronavirus, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Miercuri, guvernul de la Vilnius a modificat o recomandare anterioara privind purtarea mastilor intr-un…