- Spania va trimite „lunile urmatoare” mai multe avioane de vanatoare in Bulgaria si Romania pentru a-si intari prezenta militara pe flancul de est al NATO si a participa astfel la strategia de descurajare a aliatilor in fata invaziei rusești din Ucraina.

- Primele doua convoaie de vehicule blindate de lupta de infanterie (VBCI) au pornit marti de la baza militara din Mourmelon-le-Grand, estul Frantei, in directia Romaniei, in cadrul operatiunii Aigle, menita sa intareasca apararea flancului estic al NATO.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi daca Romania ar putea intra in Spatiul Schengen pana la finalul acestui an, ca exista aceasta posibilitate, insa nu exista o garantie ca acest lucru se va intampla. Seful statului a adaugat ca sunt sanse ca tara noastra sa adere la Schengen, in contextul…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța rezultatele selecției pentru concursul de monodrame și cel de dramaturgie monodrama. In acest an, in concursul de one-man/one-woman show s-au inscris 44 de concurenți din intreaga lume. Le mulțumim tuturor participanților din Romania, Statele Unite ale Americii, Mongolia,…

- Peste 50 de nave de razboi NATO si-au unit fortele intr-unul dintre cele mai ample exercitii maritime europene ce simuleaza un razboi contra Rusiei lui Vladimir Putin. La exercitiul Dynamic Mariner 22, gazduit de Turcia participa puscasi marini din 12 state membre NATO. In total, 50 de nave de razboi…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a raspuns, vineri, la forumul Black Sea and Balkans Security, acuzatiei ca ar fi trimis armament in Ucraina: „Face parte din razboiul de manipulare si propaganda al Rusiei”.

- Turbulentele se accentueaza la Marea Neagra fara ca statele NATO de pe litoralul pontic sa aiba o strategie comuna. Romania e singura stabila si aliniata obiectivelor militare impotriva Rusiei, in vreme ce Bulgaria se afla in deriva, iar Turcia isi negociaza pozitia cu Rusia dincolo de medierea transportului…