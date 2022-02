Stiri pe aceeasi tema

- Spania va trimite patru avioane militare si 130 de militari in Bulgaria, in aceasta saptamana, pentru misiuni de politie aeriana, pe fondul cresterii tensiunilor cauzate de concentrarea de forte ruse in apropierea frontierei cu Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul Apararii bulgar, potrivit Reuters.…

- Ministerul Apararii din Rusia a spus, sambata, ca a trimis sisteme de aparare aeriana S-400 și avioane de lupta Su-25 pentru exercițiile militare pe care le va efectua impreuna cu Belarus de pe 10 februarie. Imagini din satelit ale unei companii americane arata aceste efective militare aproape de granița…

- Statele Unite au inceput sa trimita trupe si echipamente militare in Polonia, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Varsovia, in contextul eforturilor de consolidare a apararii pe flancul estic al NATO din cauza crizei dintre Rusia si Ucraina.

- Rusia continua sa transfere avioane de lupta Su-35S din Extremul Orient in Belarus, unde vor participa la exercitiile militare comune Allied Resolve 2022, a comunicat miercuri Ministerul Apararii rus. Aplicațiile militare intervin in contextul unor tensiuni crescute intre Rusia si Occident legate de…

- NATO anunta luni dimineata, intr-un comunicat, ca trimite nave si avioane de lupta in vederea unei consolidari in Europa de Est, impotriva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Franta s-a declarat pregatita sa trimita trupe in Romania, sub…

- NATO va trimite mai multe nave și avioane de lupta in Europa de Est, pe masura ce Rusia continua sa-și intensifice prezența la granița cu Ucraina, arata un comunicat postat, luni, pe pagina Alianței . Potrivit comunicatului, Alianța iși consolideaza astfel prezența „descurajatoare” in zona Marii Baltice.…

- Spania si Olanda (Tarile de Jos) si-au preluat sambata misiunile de supraveghere aeriana in Bulgaria, pe fondul cresterii tensiunilor regionale si a temerilor aliatilor occidentali legate de o eventuala invazie militara rusa in Ucraina. Spania va trimite intre 5-7 avioane de vanatoare Eurofighter Typhoon,…

- Spania a luat decizia sa trimita nave de razboi care sa se alature forțelor navale NATO din Mediterana și Marea Neagra, pe masura ce tensiunea in regiune crește din cauza poziționarii armatei ruse la granița cu Ucraina, a declarat joi ministrul Apararii, Margarita Robles, potrivit Reuters.