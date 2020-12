Stiri pe aceeasi tema

- Spania va intocmi un registru cu persoanele care vor refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19. La acest fisier vor avea acces si alte state europene, dar datele acestuia nu vor fi facute publice, informeaza Agerpres.

- Cadrele didactice vor fi vaccinate anti-Covid in etapa a doua a campaniei de vaccinare , așa cum au stabilit autoritațile. Decizia a starnit controverse in condițiile in care unii specialiști leaga vaccinarea profesorilor de revenirea copiilor la școala. Alte cadre didactice refuza sa se vaccineze.…

- Nu toate cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Infectioase din Constanta doresc sa se vaccineze anti Covid-19. Unitatea medicala aflata in prima linie a pandemiei de coronavirus are destule cadre - de la medici, la infirmiere - care nu s-au inscris pe lista pentru vaccin.

- Romania va primi 4,7% din dozele de vaccin anti-Covid contractate de UE, insa in unele spitale, mai mult de jumatate din personal refuza vaccinarea, scrie Mediafax. Citește și: Economistul-șef BNR propune taierea salariilor bugetarilor cu 20%: Inghețarea nu ar fi suficienta in 2021 Primele…

- Medicul Alexandru Rafila sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, in conditiile in care un prim vaccin ar urma sa fie pus pe piata cel tarziu in prima luna a lui 2021. Rafila atrage atentia asupra faptului ca Romania…