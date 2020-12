Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh a anuntat luni ca reintroduce interdictia de circulatie pe timpul noptii, intre orele 23:00 și 05:00, si inchide din nou restaurantele si barurile din tara, incepind de vineri, inclusiv in perioada Craciunului. Masurile au fost luate dupa o crestere semnificativa a numarului de infecții…

- Orasul Geneva merge dincolo de restrictiile impuse la nivel national in Elvetia si anunta ca va inchide baruri, restaurante si magazine neesentiale, in incercarea de a stopa o recrudescenta a infectarilor cu coronavirus, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES.In aceeasi zi, asociatia…

- Jose Luis Martinez-Almeida, primarul conservator al Madridului, semnaleaza ca un numar foarte mic de cazuri de Covid-19 se produc in restaurante si sustine deschiderea afacerilor in ciuda pandemiei, transmite Mediafax. Pentru primarul capitalei spaniole, mersul la restaurant nu presupune un risc mai…

- Premierul polonez este in izolare dupa ce a intrat in contact direct cu o persoana infectata cu coronavirus. Șeful executivului de la Varșovia a anunțat ca guvernul iși va continua activitatea și le-a reamintit polonezilor ca, doar respectand regulile sanitare, numarul

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a anunțat, vineri, ca restaurantele, hotelurile și barurile vor fi scutite de impozit pana la sfarșitul anului. „Vești fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarșitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor…

- Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva progresului pandemiei de Covid-19, in special inchiderea totala a barurilor si restaurantelor in al doilea oras ca marime din tara, Marsilia, si trecerea in „stare de alerta sporita” in 11 metropole, printre care Parisul.