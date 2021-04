Stiri pe aceeasi tema

- Spania a anunțat ca țara este pregatita sa primeasca turiști incepand din luna iunie, iar in luna mai va incepe pilotarea schemei certificatului de digital. Fernando Valdes, secretar de stat in Ministerul Turismului, a declarat marti, la summit-ul Consiliului Mondial al Turismului si Calatoriilor din…

- Guvernul spaniol a aprobat un plan care prevede cheltuirea a pana la 800 de milioane de euro pana in 2023 pentru incurajarea vanzarilor de automobile electrice, a anuntat, vineri, Ministerul Energiei, transmite Reuters preluat de news.ro Cumparatorii privati vor avea dreptul la subventii de…

- Draghi a declarat, potrivit ABC News, ca Italia trebuie sa se concentreze pe vaccinarea 100% a varstnicilor si a persoanelor vulnerabile pentru ca activitatea economica a tarii sa poata fi reluata rapid. El s-a aratat increzator, in ciuda unei incetiniri a administrarii vaccinurilor anti-Covid…