Stiri pe aceeasi tema

- Spania ia ATITUDINE fața de prețurile imense de pe facturi: Va plafona preturile gazelor naturale și va scadea taxele Spania ia ATITUDINE fața de prețurile imense de pe facturi: Va plafona preturile gazelor naturale și va scadea taxele Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si…

- Italia analizeaza o posibila revizuire a modului in care sunt calculate facturile la electricitate, in incercarea de a controla preturile intr-un moment in care costurile la energie sunt la un nivel ridicat, au declarat marti, pentru Reuters, doua surse din apropierea acestui dosar. Ministrul…

- Italia analizeaza o posibila revizuire a modului in care sunt calculate facturile la electricitate, in incercarea de a controla preturile intr-un moment in care costurile la energie sunt la un nivel ridicat, au declarat marti, pentru Reuters, doua surse din apropierea acestui dosar.

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat TVE, transmite Reuters. „Este inacceptabil…

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a unor masuri menite sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat premierul Pedro Sanchez.

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiilor energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat premierul Pedro Sanchez, transmite agenția Reuters. "Este inacceptabil ca firmele…

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat postului de televiziune TVE, transmite…

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat postului de