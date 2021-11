In Spania a avut loc o crestere mare a nasterilor in ultimele doua decenii ale dictaturii lui Francisco Franco, incheiata in 195, iar persoanele nascute in perioada respectiva se vor pensiona in curand amplificand presiunile asupra finantelor tarii. Amploarea majorarii contributiilor, care va afecta angajati de toate varstele si toate nivelurile de venituri, a fost un subiect de blocaj in discutiile dintre guvern, sindicate si companii, care au durat mai multe saptamani. Luni mai devreme, asociatiile de afaceri CEOE si Cepyme, care reprezinta companiile mari si mici, s-au retras de la negocieri…