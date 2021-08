Stiri pe aceeasi tema

- Centrul din Spania pentru primirea refugiatilor afgani care au lucrat pentru institutii ale Uniunii Europene va avea o capacitate de 1.000 de persoane, a anuntat vineri ministrul de externe spaniol Jose Manuel Albares, potrivit Reuters. Albares a declarat pentru postul national de radio si televiziune…

- Consumul zilnic de alcool este cel mai intalnit in Portugalia, urmata de Spania si Italia, potrivit Eurostat. Astfel, 8,4% din populatia adulta a Uniunii Europene a consumat zilnic alcool in ultimii doi ani, iar 28,8% a consumat saptamanal, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica.

- Centrul comercial Iulius Mall din Municipiul Cluj-Napoca va gazdui un punct de vaccinare, la inițiativa nucleului județean de vaccinare, in parteneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca. Locația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au intrat in vigoare noile condiții de calatorie in Germania. Cum se face accesul incepand cu 1 august Au intrat in vigoare noile condiții de calatorie in Germania. Cum se face accesul incepand cu 1 august Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, incepand de duminica, au fost modificate conditiile…

- Varianta Delta este acum majoritara in Europa, au confirmat vineri ramura regionala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), facand apel in special la cresterea numarului testelor gratuite si alte masuri de control al cazurilor, relateaza…

- Politistii din Galati au prins un barbat care era dat in urmarire internationala dupa un jaf comis in Spania, la un magazin de bijuterii, jaf urmat de moartea victimei. El a fost gasit ascuns intr-o incapere amenajata special, disimulata cu ajutorul unui perete fals. Potrivit IPJ Galati, la data de…

- Autoritațile spaniole au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Spaniei pentru persoanele care sosesc din Romania. Noile masuri se aplica incepand de luni, 21 iunie 2021. Ca urmare a deciziei autoritaților spaniole, Romania nu se mai afla in categoria statelor cu risc de infectare. Astfel,…

- Odata cu venirea verii, din ce in ce mai mulți romani se gandesc cum și unde sa iși petreaca vacanța de vara, iar mulți dintre aceștia aleg sa calatoreasca chiar cu mașina personala. Astfel, Mio ofera soluții care sa le asigure siguranța pe intreg parcursul calatoriei, indiferent de destinația aleasa.…