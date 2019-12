Stiri pe aceeasi tema

- Madridul a anuntat luni ca a declarat trei membri ai personalului diplomatic bolivian in Spania drept ''persona non grata'' in represalii la expulzarea anuntata de Bolivia a doi diplomati spanioli dupa un incident diplomatic survenit vineri in La Paz, relateaza AFP. Aceste trei persoane…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vortbit, luni seara, la Romania TV, despre calculele din parlament pentru a pune in practica ideea alegerilor anticipate, in 2020."Așa cum arata astazi majoritatea parlamentara, este o situație complicata. Pana in aprilie, vom avea alegeri anticipate.…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a anuntat luni expulzarea ambasadoarei Mexicului, precum si a insarcinatei cu afaceri si a consulului Spaniei, dupa un incident diplomatic survenit vineri in La Paz, relateaza AFP. Bolivia acuza Spania ca a incercat sa evacueze un fost colaborator al presedintelui…

- O explozie, soldata cu ranirea a 14 persoane, a avut loc luni la clopotnita unei biserici dintr-un oras din Catalonia, in timpul unui festival local, informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES.Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din orasul catalan Centelles, a avut loc in timpul unui spectacol…

- O angajata a unei case de pariuri din Timișoara a fost atacata cu cuțitul de un client. Agresorul a furat 1.000 de lei.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este Raluca Turcan. S-a creat o functie inutila' Potrivit Poliției Timiș, polițiștii au fost…

- Guvernul interimar al Boliviei va expulza diplomatii venezueleni aflati la post in La Paz pentru ca au „incalcat regulile diplomatiei amestecandu-se” in problemele interne ale acestei tari andine, a anuntat […]

- Potrivit sondajelor de opinie, pe primul loc se va clasa din nou Partidul Muncitorilor Socialisti (PSOE) al premierului Pedro Sanchez, insa acesta nu va obtine majoritatea parlamentara, iar blocajul politic de la Madrid va continua. Partidul populist de extrema dreapta Vox isi va continua…

- Departamentul Trezoreriei SUA are în vedere sancționarea Spaniei ca "a oferit sprijin economic" regimului lui Nicolás Maduro. Mai concret, pentru fondurile pe care Guvernul Venezuelei le-a depus în Banca Spaniei, potrivit informatiei publicate joi de agenția americana Bloomberg,…