Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a decretat vineri stare de alerta din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19. Numarul cazurilor de infectare in Spania a depasit 4.209, iar cel al deceselor, 120.Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este…

- Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei sa intervina atunci cand izolarea impusa persoanelor infectate nu este…

- Inca o tara europeana declanseaza stare de urgenta de teama coronavirusului. Este vorba despre Bulgaria. Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei…

- Polonia intentioneaza sa decreteze starea de urgenta epidemica in contextul raspandirii coronavirusului, a comunicat, joi, Ministerul polonez al Sanatatii. Guvernul Poloniei urmeaza sa instituie starea...

- Potrivit presei spaniole, 1,2 milioane de elevi vor sta acasa. Autoritatile regionale anuntasera anterior ca scolile din Vitoria, capitala Tarii Bascilor, vor fi inchise o perioada de doua saptamani, tot ca masura de precautie. Citeste si Intreaga Italie intra in carantina din cauza…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Guvernul spaniol a declarat marti "starea de urgenta climatica si de mediu" si s-a angajat pentru primele o suta de zile de mandat sa demareze actiuni precum trimiterea in Parlament a Legii privind Schimbarea Climatica si sa definitiveze masurile pentru a neutraliza emisiile de carbon pana in 2050,…

- Guvernul spaniol a declarat marti "starea de urgenta climatica si de mediu" si s-a angajat pentru primele o suta de zile de mandat sa demareze actiuni precum trimiterea in Parlament a Legii privind Schimbarea Climatica si sa definitiveze masurile pentru a neutraliza emisiile de carbon pana in 2050,…