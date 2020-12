Stiri pe aceeasi tema

- Spania ar putea sa dobandeasca imunitatea colectiva, impotriva Sars-Cov-2 pana la sfarsitul verii anului viitor, cu condiția ca un numar suficient de mare de persoane se vor vaccina pana atunci, a declarat ministrul Sanatatii din aceasta tara intr-un interviu publicat duminica, informeaza Reuters. Ministrul…

- Salvador Illa, ministrul spaniol al Sanatatii, a asigurat ca Spania ar trebui sa obtina imunitatea colectiva fata de Covid-19 la finalul verii 2021, cand, probabil, 70% din populatie va fi primit un vaccin, potrivit TVE si news.ro. Duminica, intr-un interviu, Illa s-a aratat convins ca primele…

- Președintele Vladimir Putin a ordonat miercuri autoritaților ruse sa inceapa vaccinarile in masa impotriva COVID-19 saptamana viitoare. Rusia a inregistrat 589 noi decese cauzate de coronavirus, relateaza Mediafax. Rusia va produce 2 milioane de doze de vaccin in urmatoarele zile, a spus Putin,…

- Primii care vor fi vaccinati impotriva noului coronavirus in Spania vor fi rezidentii varstnici si lucratorii sanitari din caminele de batrani. Anunțul a fost facut ieri de ministrul sanatatii Salvador Illa, prezentand planul national de vaccinare care urmeaza sa fie aplicat din ianuarie, potrivit Reuters.…

- Angajatii si rezidentii din caminele de batrani din Spania vor fi vaccinati primii impotriva noului coronavirus, a anuntat astazi ministrul Sanatatii Salvador Illa, prezentand planul national de vaccinare care urmeaza sa fie aplicat din ianuarie, relateaza Reuters, citata de agerpres. Dupa rezidentii…

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a anuntat vineri ca autoritatile de la Jakarta au solicitat autorizarea de urgenta pentru a incepe de urgenta vaccinarea in masa impotriva coronavirusului, transmite Reuters dupa un interviu in exclusivitate, potrivit AGERPRES.Daca autoritatea indoneziana…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in Romania. Nelu Tataru a spus ca strategia de vaccinare este in lucru. „In aceasta strategie de vaccinare, noi il avem in pregatire, lucram continuu, ca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele”…