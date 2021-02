Stiri pe aceeasi tema

- Pablo Hasel, 33 de ani, un cantareț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca pana pe 12 februarie sa se predea autoritatilor pentru a ispasi o pedeapsa de noua luni de inchisoare. Sentinta a produs la un val de nemultumiri in Spania si a determinat guvernul sa anunte ca va relaxa restrictiile referitoare…

- Spania vrea sa reduca pedepsele privind "excesele" in libertatea de exprimare, a declarat marți un reprezentant al Guvernului de la Madrid, ca raspuns la incidentele care au starnit furia opiniei publice, dupa ce un rapper a fost condamnat la inchisoare pentru ca ar fi adus injurii, in versurile sale,…

- Opt membri ai unei grupari suspectati de trafic de migranti din enclava nord-africana Melilla catre Spania au fost arestati, a anuntat sambata politia, relateaza Reuters. Migrantii au platit 2.000 de euro (2.400 de dolari) fiecare pentru a trece Marea Mediterana cu barci cu motor. De asemenea, banda…

- Guvernul spaniol va trimite convoaie cu vaccinul impotriva COVID-19 si alimente, duminica, in zonele ramase izolate din cauza furtunii Filomena, care a adus cea mai abundenta ninsoare din ultimele decenii in centrul Spaniei si a provocat moartea a patru persoane, relateaza Reuters. In…

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei furtuni care a afectat Spania paralizand traficul si acoperind sambata capitala cu o cantitate atat de mare de zapada incat unii locuitori au schiat pe bulevardul Gran Via din Madrid, informeaza Reuters. Meteorologii au emis avertizari conform carora…

- Spania va primi 350.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la Pfizer-BioNTech pe saptamana, incepand de sambata, in total un numar de aproape 4,6 milioane de doze urmand sa fie livrate tarii in urmatoarele 12 saptamani, a declarat miercuri ministrul sanatatii, Salvador Illa, relateaza Reuters.…

