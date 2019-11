Spania: Un nou scrutin, dominat de criza din Catalonia Paralizata politic, Spania se intoarce la urme duminica pentru a patra oara in patru ani, intr-un context de criza deschisa in Catalonia, care ar urma sa provoace un avans al partidului de extrema-dreapta Vox, comenteaza joi AFP.



Invingator la ultimele alegeri de la sfarsitul lunii aprilie, dar incapabil sa ajunga la o intelegere cel putin cu stanga radicala Podemos pentru a accede din nou la putere, premierul socialist in exercitiu Pedro Sanchez (PSOE) este dat din nou invingator in sondaje.



Insa nu ar urma sa iasa intarit din acest scrutin, asa cum spera, spre deosebire…

Sursa articol: agerpres.ro

