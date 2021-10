Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a fost arestat miercuri, 13 octombrie, dupa ce a tras mai mult de zece de focuri cu o arma de vanatoare in campusul unei universitați din orașul Leioa, Tara Bascilor, in nordul Spaniei, fara a rani pe cineva, a anunțat poliția locala, potrivit agenției France Presse, preluata de…

- ​LaLiga (prima divizie de fotbal a Spaniei) a anunțat ca începând de vineri (1 octombrie) la meciurile din campionat arenele vor putea fi folosite la o capacitate de 100%.Procentul pentru salile de sport (acoperite) va fi de 80%. Situația poate diferi pe plan regional. Consiliul…

- Talibanii au deschis focul asupra unei demonstrații de protest, care avea loc in provincia Nangarhar. Oamenii au ieșit in strada in susținerea drapeului Afganistanului, dar au fost mitraliați.

- Germania a desemnat Spania si Tarile de Jos drept zone cu incidenta ridicata a infectarii cu coronavirus, ceea ce inseamna ca persoanele nevaccinate care revin din cele doua state vor trebui sa intre in carantina pentru cel putin cinci zile, informeaza vineri Reuters. Decizia survine in timpul vacantei…