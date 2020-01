Stiri pe aceeasi tema

- Un fost comandant al politiei catalane, Josep Lluis Trapero, urmeaza sa compara luni in fata instantei pentru rolul sau in tentative de secesiune a Cataloniei in 2017, noteaza AFP potrivit Agerpres. Fostul sef al Mossos d'Esquadra este acuzat de rebeliune de Parchet, care a cerut o pedeapsa de 11…

- Liderii separatisti catalani Carles Puigdemont si Antoni Comin si-au ocupat luni locurile in Parlamentul European, promitand sa sustina la nivel european cauza independentei Cataloniei fata de Spania, relateaza Reuters. Ambii politicieni s-au stabilit in Belgia, iar autoritatile de la Madrid au incercat…

- O camioneta transportand 50 de migranti africani a intrat 'in plina viteza' luni in Ceuta, rupand un grilaj la nivelul unui post de frontiera intre aceasta enclava spaniola si Maroc, a declarat Garda civila spaniola, citata de AFP.Furgoneta a aparut in cursul noptii 'in plina viteza si…

- Procesul in care liderul regional separatist catalan Quim Torra este inculpat pentru nesupunere, dupa ce a refuzat sa retraga simboluri separatiste de pe institutii publice, s-a deschis luni intr-un context de puternice tensiuni in aceasta regiune spaniola, transmite AFP. Parchetul cere…

- Potrivit sondajelor de opinie, pe primul loc se va clasa din nou Partidul Muncitorilor Socialisti (PSOE) al premierului Pedro Sanchez, insa acesta nu va obtine majoritatea parlamentara, iar blocajul politic de la Madrid va continua. Partidul populist de extrema dreapta Vox isi va continua…

- Polițistul de 20 de ani care a demisionat din IJP Prahova dupa numai trei saptamani petrecute la postul unde a fost repartizat, e bun de plata. Potrivit legii, polițiștii trebuie sa ramana cel puțin 7 ani, de la incadrare, in sistem, in caz contrar urmand sa plateasca despagubiri. In cazul lui, vorbim…

- Libertatea a intrat in posesia celor 20 de minute și 40 de secunde filmate chiar de catre subofițerul care a insoțit primul echipaj ISU București Ilfov, ajuns la locul dezastrului, și ascunse de superiorii lui. Astazi restituim adevarul intervenției de la Colectiv celor care sunt adevarații proprietari…