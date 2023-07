Spania trimite mai mulți militari în România Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat, marti, ca Spania va desfasura efective militare in Slovacia si le va suplimenta pe cele din Romania pentru a consolida flancul estic al NATO. Sanchez a vorbit despre aceste desfasurari in declaratii date ziaristilor la sosirea la summitul de la Vilnius, unde le va comunica oficial celorlalti lideri din […] The post Spania trimite mai mulți militari in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

