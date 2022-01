Spania trimite avioane de luptă în Bulgaria Guvernul spaniol va trimite avioane de vanatoare in Bulgaria pentru a proteja spatiul aerian din regiunea Marii Negre. Actuala decizie vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO si Rusia cu privire la desfasurarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina. Misiunea a fost planificata din timp, dar trupele vor fi trimise cu cateva saptamani mai devreme. Din anul 2016, Spania a mentinut un contingent format din 305 militari, tancuri si vehicule de lupta, ca parte a prezentei sporite a NATO in Letonia. Acum trei zile, dragorul de mine Meteoro a pornit din Las Palmas de Gran Canaria spre Marea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

