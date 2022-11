Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe, Wang Yi, a trimis, luni, un mesaj de felicitare noului vicepremier italian și ministru al afacerilor externe și cooperarii internaționale, Antonio Tajani. Șeful diplomației chineze a afirmat ca in calitatea de parteneri strategici, Beijingul și Roma au promovat contactele comerciale,…

- Belarusul a acordat forțelor sale de securitate puteri largi pentru a preveni sau a raspunde provocarilor din partea țarilor vecine. Despre aceasta a declarat ministrul de externe Vladimir Makei pentru ziarul rusesc Izvestia intr-un interviu publicat vineri, noteaza Reuters și Hotnews. „Șeful țarii…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat NATO ca a mers prea departe, in ceea ce privește Ucraina. Potrivit lui, SUA și aliații sai sunt astfel raspunzatori pentru „creșterea periculoasa a tensiunilor globale”, confom agenției rusești Tass.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a prezentat secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, un proiect de garanții de securitate pentru Kiev din partea Occidentului. Oficialul a anunțat despre acest lucru pe contul sau Twitter. Șeful Ministerului de Externe ucrainean a menționat ca in…

- Rusia acuza Romania ca trimite ajutoare militare ucrainenilor. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe a invocat relatarea unei agenții de presa din Romania care vorbește despre o convorbire telefonica intre miniștrii Apararii din Romania și Ucraina.

- Europa se va confrunta cu "riscuri imprevizibile" daca razboiul nu se termina curand in Ucraina, in timp ce continentul va vedea noi valuri de migratie pe langa consecintele directe ale razboiului, a declarat ministrul ungar de Externe inaintea unei reuniuni informale a

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, declara ca unele țari din NATO doresc ca razboiul din Ucraina sa continue, relateaza agenția rusa de presa TASS . „Sunt țari din Occident care vor ca razboiul sa continue, iar printre ele sunt și state membre NATO. Nu doar SUA, ci și alte membre NATO”, a…